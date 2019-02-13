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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.02.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Mircea Lucescu: "Tekliflere açığım"

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Mircea Lucescu: "Tekliflere açığım"

A Milli Futbol Takımı'nda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kariyerini sürdürmek istediğini ve tekliflere açık olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kariyerini sürdürmek istediğini ve tekliflere açık olduğunu söyledi. Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı'nda elinden geleni yaptığını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nda misyonunu tamamladığını kaydeden Lucescu, "Milli takımdaki hedefimi gerçekleştirdim. Genç bir takım inşa ettim. Artık Türkiye, genç bir bantta yer alıyor. Yaş ortalamasını 29'dan 23,5'a düşürdük. Bu önemli bir adımdı. Daha sonrasında ise karşılıklı anlaşarak milli takım görevimden ayrıldım." değerlendirmesinde bulundu.

Rumen teknik adam, Türk Milli Takımı'yla sözleşmesinin normalde bu yaz sona ereceğini hatırlatarak, "Benim yerime gelecek yeni teknik adama bir jest yapmış gibi oldum. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde görevi alacak teknik adam için bu zaman dilimi bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kalbimde özel yeri var"

Türkiye'de iki takımda şampiyonluk sevinci yaşadığını ve Türk insanını çok sevdiğini ifade eden Lucescu, "Burada çok iyi dostlarım oldu. Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Teknik direktörlük kariyerimde güzel anılarım oldu. Bu gönül bağım hiç kopmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediğini ve bundan sonra kulüp takımı çalıştırmayı düşündüğünü kaydeden Mircea Lucescu, "Hala çok gencim. Enerjim bu işe fazlasıyla yeter. Avrupa'dan bir takımı çalıştırabilirim ya da farklı bir kıtadan da olabilir. Bunu ilerleyen zamanda hepimiz göreceğiz." diye konuştu.

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