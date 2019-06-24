Transferde son dakika! Milli yıldızın menajerleri tesislere geldi
Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer bulmasıyla adeta uçuşa geçen Ozan Kabak için menajerleri dünya devi Milan'la görüşmelere başladı.
Stuttgart'ın ocak ayında 11 milyon euro bedelle Galatasaray'dan transfer ettiği Ozan Kabak'ın yükselişi durmuyor.
İtalyan medyasında yer alana haberlere göre; 19 yaşındaki stoperin menajerleri Fazıl ve Fırat Özdemir kardeşler Milan tesislerinde İtalyan devinin yöneticileriyle görüşüyor.
İki menajerin tesislere geldiği anın fotoğraflarının da yer aldığı haberlerde; Milan'ın Ozan Kabak için sözleşmesinde yer alan "15 milyon euroya serbest kalır" maddesini kullanmaya hazır olduğu ve taraflar arasında son detayların konuşulduğu belirtildi.
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