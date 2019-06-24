Son Dakika: Yılın transfer bombası Neymar'dan! 'Merak etmeyin...'
PSG'nin süper yıldızı Neymar, eski takımına dönüş için ilk sinyali WhatsApp grubuna yazdığı mesajla verdi.
PSG'nin süper yıldızı Neymar ile ilgili dedikodular bitmiyor... Real Madrid ile de adı anılan Brezilyalı futbolcunun Barcelona'daki yakın arkadaşlarıyla kurduğu WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortaya çıktı.
Sport'un haberine göre Neymar, gruba "Merak etmeyin, geri döneceğim." notunu düştü.
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo'nun haberinde ise Barcelona’nın Brezilyalı futbolcuya, Fransız ekibininde kazandığı paranın aynısını önereceği yazıldı.
Neymar'ın PSG’de senelik kazancı 36 milyon euro civarında...
Neymar'ın PSG performansını izliyoruz;
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