Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Mircea Lucescu ile her konuda anlaşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mircea Lucescu ile el sıkıştı. Demirören ve Lucescu'nun akşam 20:30'da birlikte İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rumen Teknik adamın Sportif Direktör olması için Lucescu ile Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirmişti. Deneyimli çalıştırıcının tercihi milli takım oldu.

TFF konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

TFF Yönetim Kurulumuz A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz.

MİRCEA LUCESCU KİMDİR?

29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya'nın Bükreş kentinde dünyaya gelen Mircea Lucescu, Rumen futbolunda önemli bir konuma sahiptir.

Romanya Millî Futbol Takımı'na Gheorghe Hagi'yi kazandırmıştır. Eski bir kaleci olan oğlu Răzvan Lucescu da Rapid Bükreş'i yönetmektedir. Lucescu, futbol yaşantısında Dinamo Bükreş ile büyük başarılar kazanmış, Galatasaray ve Şahtar Donetsk ile iki Avrupa kupası kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır.

Futbola 1961 yılında Școala Sportivă 2 Bukarest takımında başlayan Lucescu, futbolculuk kariyerinin en önemli dönemini Dinamo Bükreş forması altında sergilemiştir.



Teknik direktörlük kariyerine Corvinul Hunedoara takımında 1979-1980 döneminde başlayan Lucescu, sırasıyla Romanya, Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, İnter, Rapid Bükreş (yeniden), Galatasaray,Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ve son olarak Zenit Petersburg takımlarını çalıştırmıştır.

Teknik direktörlük dönemi boyunca 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası dahil olmak üzere toplam 33 kupaya sahip olan Lucescu, son olarak Zenit Petersburg'u Rusya Süper Kupa şampiyonu yapmıştır.

Mircea Lucescu, yeni dönemde Türkiye A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak görev alacak.