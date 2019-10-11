Milli Takımın puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Türkiye'nin kalan maçları!
A Milli Takımımızın Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki puan durumu Arnavutluk maçı sonrasında son halini alacak. Grubunda 4 maçı kalan Türkiye, bu maçlardan da olumlu sonuçlar alması halinde Euro 2020 gruplarına katılma hakkı kazanacak. Peki, oynanan maçlara göre Türkiye'nin puan durumu nasıl? İşte, Milli Takımın kalan maçları ve detaylı bilgiler
Türkiye, kalan maçları oynadıktan sonrasında grubunda puan durumunu yeniden şekillendirecek. Milli Takımımızın Arnavutluk maçı sonrasında oynayacağı kalan üç maçtan ikisi deplasmanda gerçekleşecek. İşte, Türkiye'nin kalan maçları ve en son puan durumu hakkında detaylı bilgiler
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI NELER?
Türkiye'nin kalan maçlarının tarihli sıralaması şu şekilde olacak;
|14.10.2019
|Fransa
|v
|Türkiye
|14.11.2019
|Türkiye
|v
|İzlanda
|17.11.2019
|Andorra
|v
|Türkiye
TÜRKİYE'NİN GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU
Türkiye'nin Arnavutluk maçı öncesinde grubundaki puan durumu şu şekilde;
|O
|P
|AV
|1
|Türkiye
|6
|15
|+12
|2
|Fransa
|6
|15
|+15
|3
|İzlanda
|6
|12
|+1
|4
|Arnavutluk
|6
|9
|+1
|5
|Moldova
|6
|3
|-15
|6
|Andorra
|6
|0
|-14
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