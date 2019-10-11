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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Haber Giriş: 11.10.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Milli Takımın puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Türkiye'nin kalan maçları!

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A Milli Takımımızın Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki puan durumu Arnavutluk maçı sonrasında son halini alacak. Grubunda 4 maçı kalan Türkiye, bu maçlardan da olumlu sonuçlar alması halinde Euro 2020 gruplarına katılma hakkı kazanacak. Peki, oynanan maçlara göre Türkiye'nin puan durumu nasıl? İşte, Milli Takımın kalan maçları ve detaylı bilgiler

Türkiye, kalan maçları oynadıktan sonrasında grubunda puan durumunu yeniden şekillendirecek. Milli Takımımızın Arnavutluk maçı sonrasında oynayacağı kalan üç maçtan ikisi deplasmanda gerçekleşecek. İşte, Türkiye'nin kalan maçları ve en son puan durumu hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI NELER?

Türkiye'nin kalan maçlarının tarihli sıralaması şu şekilde olacak;

14.10.2019  Fransa v Türkiye  
14.11.2019  Türkiye v İzlanda  
17.11.2019  Andorra v Türkiye  

TÜRKİYE'NİN GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU

Türkiye'nin Arnavutluk maçı öncesinde grubundaki puan durumu şu şekilde;

  OPAV
1Türkiye 615+12  
2Fransa 615+15  
3İzlanda 612+1  
4Arnavutluk 69+1  
5Moldova 63-15  
6Andorra 60-14  

Şenol Güneş zorlu maç öncesinde konuştu...

"Kazanmak için sahada olacağız"A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın duygu kırılmasını istemiyorum. Tam tersine yeteneğini, karakterini sahada güçlü bir şekilde kullanmasını istiyorum" dedi.
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Milli Takımın puan durumu nasıl şekillendi İşte, Türkiyenin kalan maçları

Milli Takımın puan durumu nasıl şekillendi İşte, Türkiyenin kalan maçları

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