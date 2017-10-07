Milli Takım'da kadro dışının perde arkası! 4 isim yok...

A Milli Takım'ın Barcelona'da oynayan yıldız ismi Arda Turan ve Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İzlanda maçı sonrasında A Milli Takım teknik direktörü Lucescu'nun yanına giderek Finlandiya maçı öncesinde sakatlıkları olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Lucescu Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı kadrodan çıkarma kararı aldı. Bunun yanı sıra kadro dışı bırakıldığı belirtilen Selçuk İnan'ın kadroda yer aldığı ve bu iddiaların doğru olmadığı öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Nuri Şahin ve Volkan Şen de kadrodan çıkarılmıştı.

VOLKAN ŞEN'İN İSMİ YANLIŞLIKLA YAZILMIŞ

Sabah yapılan antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamayan Volkan Şen için yeni karar alındı. Lucescu, Sağlık Kurulu'nun 'maça yetişebilir' görüşü sonrasında Volkan Şen'in kafile ile birlikte Finlandiya'ya götürülüp burada tedavisin devam etmesini ve maça yetiştirilmesini istedi Volkan Şen, yeniden Finlandiya kadrosuna dahil olurken tedavisine hemen başlandı.



TFF'den ilk yapılan açıklamada Volkan Şen'in de kadrodan çıkarıldığı belirtilmişti. Ancak bir açıklama daha yapılarak, Volkan'ın kadrodan çıkarılmadığı, oyuncunun ismini yanlışlıkla yazıldığı ifade edildi.

Diğer oyuncu Caner Erkin'in kart cezalısı olduğu için kadroda olmayacağı biliniyor. Hatırlanacağı gibi Arda Turan, İzlanda maçında oyundan çıkarken tepki görmüş ve buna karşılık gülerek oyundan çıkması olay olmuştu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN KADRO AÇIKLAMASI

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takımımızda Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıkları nedeniyle, Caner Erkin ise Finlandiya maçında sarı kart cezalısı olmasından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım Sağlık Ekibi, İzlanda maçının ilk 45 dakikalık bölümünün ardından oyundan çıkan Nuri Şahin'in belinde zorlanma sonucu ağrı oluştuğunu, karşılaşma sonrasında ise Arda Turan'ın sol ayak 5. tarak kemiğinde, Burak Yılmaz'ın da her iki kasığında ağrı ortaya çıktığını, takımın bu sabah basına kapalı yaptığı çalışmada Volkan Şen'in ise bel bölgesinde kas ağrısı oluştuğunu açıkladı.

A Milli Takım Teknik Heyeti, Dünya Kupası finallerine katılma şansının dün oynanan maçın ardından yitirilmiş olması nedeniyle, Nuri Şahin, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın riske edilmeyip tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Finlandiya seyahatine katılmamalarını uygun buldu.

Ayrıca Volkan Şen'in aday kadrodan çıkartılmasıyla ilgili ismi sehven yazılmıştır. Futbolcu A Milli Takım ile birlikte Finlandiya'ya seyahat edecektir. Sakatlığının tedaviye vereceği yanıta göre kendisine özel antrenman programı düzenlenecektir.