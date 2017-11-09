Milli takımda bitse de gitsek havası

Milli takımı ayakta tutan en önemli etken hedefler ve ülke adına giydikleri forma ile başarı hıssiyatıdır. Dünya Kupası vize alınaması, oyuncuların yoğun maç temposu ve kiminin formsuzluğu Türkiye milli takımında sahadaki birçok oyuncunun adeta enerjisini almış!

Bu enerji yoksunluğu sahaya da yansıdı. 4-5 futbolcu hariç bazıları sanki bitse de gitsek havasındaydı.



Nitekim de gol geliyorum diye ilk dakikadan itibaren belli idi ve ilk yarının sonunda geldi!

Lucescu'nun fırsat verdiği ve İlk kez A Milli Takım forması giyen Atilla Turan, takımın en istekli, gayretli ismi idi..

Milli formayı ilk kez giymenin heyecanı ile üst düzey efor sarf etti. Ve bana göre iyi de oynadı.

Ozan Tufan ise çalıştı, çabaladı ama alışık olmadığı mevkiide forma giydiği için iyi değildi! 2 pozisyonda hata yaptı.

Orta sahada ayakta kalamadık, direnç gösteremedik. Orta sahada koordinasyon diye bir şey yoktu. Hatta ilk yarıda orta saha hattı sahada mı idi ben anlamadım.

İlk 20 dakikada kalede Harun, Serdar, Atilla, Çağlar adam karşılamaktan yoruldu...

Lucescu'nun, Roma'da forma giyen Cengiz'e kesinlikle şans vermesi gerekli.

Hakan, Selçuk İnan ve Oğuzhan orta sahada etkisizdi.

Türk futbolculara şans verilmemesinden yakınan Lucescu, Süper Ligin en formda oyuncularından Deniz Türüç, Emre Akbaba'ya ikinci yarıda şans vermeli...