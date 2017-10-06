Milli maç hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı saat kaçta yayınlanacak? İşte Milli Takımın ilk 11'i

Türkiye İzlanda Milli maçı bu akşam oldukça kritik bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. 2018 Dünya Kupası yolunda Türkiye bu akşam Yeni Eskişehir Stadında İzlanda ile kıyasıya mücadele edecek. Türkiye A Milli Takımımızın maç öncesi ilk 11'i belli oldu. İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan ay yıldızlı ekibimizde iki oyuncu kadrodan çıkarıldı. Serdar Aziz ve Cengiz Ünder, İzlanda maçının 18 kişilik maç kadrosuna yer almıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverlerle paylaşıldı. Peki, Türkiye İzlanda Milli maçı hangi kanalda saat kaçta?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçı için karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve İzlanda bu akşam Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ

Volkan, Kaan, Çağlar, Mehmet Topal, Caner, Emre Belözoğlu, Nuri, Oğuzhan, Arda, Cenk, Burak



İZLANDA MUHTEMEL 11'İ

Haldarsson, Saeversson, Sigurdsson, Ingason, Magnusson, Gudmundsson, Gunnarsson Bjarnason, Gislasson, G. Sigurdsson, Bodvarsson

LUCESCU'NUN 'İZLANDA' UYARISI...

DÜNYA Kupası yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Türkiye A Milli Takımında Teknik Direktör Lucescu son uyarılarını yaptı.

Romen teknik adam, oyuncularında İzlanda takımında en çok Gylfi Sigurdsson'a dikkat etmelerini istedi.



Bu futbolcuya sahada özel markaj uygulamayı planlayan Lucescu, Sigurdsson'a boş alan bırakılmamasını istedi. Emre Belözoğlu ve özellikle savunma hattını bu konuda uyardı. Sigurdsson, İzlanda Milli Takımı forması ile Dünya Kupası grup maçlarında 3 gol 2 asistlik katkı yaptı.

BİLETLER 10 KATINA SATILDI

Türkiye A Milli Takımının İzlanda ile oynayacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç günü biletler tükenirken, İstanbul'dan gelen hızlı tren ve otellerde full çekti. Maç biletleri karaborsaya düşerken 15 TL'den satışa çıkan kale arkası biletleri 10 katına 150 TL'ye satıldı

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmesi için grubu 1'inci sırada tamamlamak zorunda. İkincilikte ise, play-off oynaması yüksek ihtimal. A Milli Takımın play-off oynaması için gruplar arasındaki en kötü ikinci takım olmaması gerekiyor.

I Grubu'nda 14 puanla 3'üncü sırada bulunan Türkiye'nin son iki maçını da kazanması halinde grubu ilk iki sırada tamamlaması garanti. Grup liderliği için en kesin yol Ukrayna'nın Kosova deplasmanında puan kaybı yaşayıp son maçta Hırvatistan'ı yenmesinden geçiyor. Ukrayna'nın son iki maçını kazanması halinde ise liderlik için genel averaja bakılacak. Şuan için Türkiye genel averajda attığı gol sayısının 12 olması sebebi ile Ukrayna'nın üstünde yer alıyor. Ukrayna ise grupta 11 gol attı.