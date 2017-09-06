Milli futbolcular, TFF Çocuk Kulübü'ne konuştu

Cenk Tosun: Telafisi olmayan bir maçtı

Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanan müsabakada Milli Takım’a galibiyeti getiren golü kaydeden Cenk Tosun, TFF Çocuk Kulübü’ne verdiği röportajda “Maç güzel geçti bizim adımıza. Gerçekten telafisi olmayan bir maçtı. Çünkü yenilseydik gruptan çıkamayacaktık” dedi.

Hakan Çalhanoğlu: İnandım, çalıştım, başardım

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise “Güzel bir galibiyet aldık” derken, TFF Çocuk Kulübü’nün minik üyesinin “Benim yaşımdayken böyle olabilmeyi hayal ediyor muydunuz?” şeklindeki sorusu üzerine de “Etmezdim açıkçası. Ama hep inandım kendime. O yüzden çalıştım ve başardım” ifadelerini kullandı.

Enes Ünal ise “Benim yaşımdayken böyle olmayı hayal ediyor muydunuz?” sorusuna “Evet, ediyordum” karşılığını verdi.