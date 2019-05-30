Milli futbolcu Nazım Sangare'nin doğum günü kutlandı
Milli futbolcu Nazım Sangare'nin 25. yaş günü, A Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kampında kutlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kesen Nazım, ilk dilimi de takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun elinden yedi.
A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez çağrılan sağ bek oyuncusu, daha sonra teknik heyet, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti.
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