Milli ara bitti, Süper Lig dönüyor! F.Bahçe'nin iddaa oranı...
Milli maçlar sebebiyle Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta maç oynanmamıştı. Üç büyükleri bu hafta neler bekliyor? İşte detaylar ve iddaa oranları...
- Belhanda, Rodrigues ve Donk'un durumları belirsiz.
- Bursaspor'la oynadığı son 4 lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 23 lig maçının da 22'sini kazanmayı başardı.
- Sezonun ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında alan Bursaspor, İstanbul'da en son Galatasaray'ı yendiğinde tarihler 22 Ağustos 2010'u gösteriyordu. (2-0, Ivan Ergic'in golleri)
- Milli ara öncesi Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki son 7 maçının sadece 1'ini kazanabildi ve düşme hattının hemen üzerinde.
- Sivasspor ile ligde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen sarı-lacivertliler, milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. (3-0, Frey - Soldado - Mehmet Ekici)
- Adriano ve Adem Ljajic'in durumları belirsiz.
- U21 takımıyla yapılan hazırlık maçlarını tamamlayamayan iki oyuncunun da İzmir deplasmanına gitmeleri şüpheli.
- Siyah-beyazlılar geçen sezon Göztepe ile yaptığı 2 maçı da kazanmıştı. (3-1 & 5-1)
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