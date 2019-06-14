AC Milan Paolo Maldini'yi açıkladı
İtalya Serie A ekiplerinden Milan eski oyuncuları Paolo Maldini ve Zvonimir Boban'ı kulüpte görevlendirdi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Milan'da Zvonimir Boban, üst futbol
yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992'den 2001'e kadar oynadığı Milan'ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.
1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan'ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle