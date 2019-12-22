Milan'a Atalanta deplasmanında 5 gollü şok! Hakan Çalhanoğlu...

Serie A'da 17. hafta maçında Atalanta ile Milan karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 10. dakikasında Papu Gomez ile öne geçen Atalanta, 61. dakikada Pasalic'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Ilicic, 63 ve 72. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 4-0 yaptı.

Son sözü 83. dakikada Luis Muriel söyledi ve Atalanta, Milan'ı 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Atalanta'nın puanı 31 oldu. Milan ise 21 puanda kaldı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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