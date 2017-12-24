Milan yine kayıp! Büyük hayal kırıklığı

Göreve, unutulmaz futbolcusu Gennaro Gattuso’yu getiren Milan, Atalanta maçında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılırken, Milan taraftarları takımı ve Gattuso’yu eleştiren cümleler kurdu. Bazı taraftarlar ise Gattuso’ya destek verdi.
Karşılaşmada Atalanta’ya 3 puanı getiren golleri 32.dakikada Bryan Cristante ile 71.dakikada Josip Ilicic kaydetti. Bu sonucun ardından Atalanta 27 puana ulaşırken, Milan ise haftayı 24 puanla kapattı. Üst üste iki yenilgi alan Milan, ligdeki bir sonraki maçını deplasmanda Fiorentina ile oynayacak. Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Atalanta da evinde Cagliari ile karşılaşacak. (Ajansspor)