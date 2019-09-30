Milan çöktü! 80 yılın en kötü başlangıcı...
İtalya Serie A devi AC Milan, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Altıncı hafta maçında Fiorentina ile karşı karşıya gelen Milano ekibi, evi San Siro'da 3-1 mağlup oldu.
Altı haftada dördüncü yenilgisini alan Milan, kulüp tarihinde son 80 yılın en kötü başlangıcını yaptı.
İtalyan ekibi en son 1938-39 sezonunda ilk 6 maçının 4'ünde yenilmişti. Milan, bu sonuçla birlikte lig tablosunda 16'ncı sıraya geriledi.
Ortaya çıkan kötü tablo sonrasında teknik direktör Marco Giampaolo'nun koltuğu ciddi derecede sallantıya girdi.
Giampaolo maç sonunda, "Sorumluluğu alıyorum ama devam edeceğim. Kafamdakilere inanıyorum. Beni rahatsız eden şey statta oyuncuların beraber hiç idman yapmamış gibi davranmalarıydı" diye konuştu.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da mücadelede Milan formasıyla 90 dakika forma giydi.
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