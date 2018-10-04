Milan, Chelsea, Arsenal, Celtic... Avrupa Ligi'ne iddaa tüyoları!
Avrupa Ligi'nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Ön plandaki takımlardan son gelişmelere ve popüler iddaa tercihlerine göz atalım...
Milan - Olympiakos
- Dudelange deplasmanında ciddi rotasyon yapan ve 1-0 kazanan Milan'da, Gennaro Gattuso bu sefer biraz daha temkinli olacaklarını açıkladı.
- 'Lüksemburg deplasmanındaki kadar rotasyon olmayacak. Cutrone ve Higuain'in durumları iyi, Caldara dışında eksiğimiz yok.' açıklamasını yaptı.
- Grubun ilk maçında Real Betis ile berabere kalan Olympiakos, ligde de ilk 4 haftayı firesiz geçmişti ama son hafta PAOK'a kendi evinde kaybedip yara aldı.
Karabağ - Arsenal
- Pierre-Emerick Aubameyang hasta olduğu için, Aaron Ramsey'in de eşi doğum yapacağı için Karabağ deplasmanına götürülmedi.
- Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 'politik' durumlar sebebiyle Henrikh Mkhitaryan da kafilede yer almadı.
- Petr Cech, Ainsley Maitland-Niles, Laurent Koscielny ve Konstantinos Mavropanos sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemiyor.
Salzburg - Celtic
- Celtic, zorlu Avusturya deplasmanında...
- Kafilede Tom Rogic, Kristoffer Ajer, Filip Benkovic ve Nir Bitton yer almadı. Odsonne Edouard hazır.
- Menajer Brendan Rodgers; 'Rakibin hücumda etkili olduğunu biliyoruz ama savunmalarındaki boşlukları da biliyoruz.' dedi.
Chelsea - MOL Vidi
- Maurizio Sarri'nin MOL Vidi karşısında rotasyona gideceği belirtildi.
- Eden Hazard, N’Golo Kante, Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso ve Jorginho gibi isimlerin ilk 11'de olması beklenmiyor. Bu sezon sadece 1 gol atabilen Alvaro Morata'nın patlama maçı olur mu?
- Teknik patron Sarri, basın toplantısında, 'Sıra Ruben Loftus-Cheek'e gelmiş olabilir. Yarın kendisini sahada göreceksiniz.' açıklamasını yaptı.
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