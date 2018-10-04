Milan, Chelsea, Arsenal, Celtic... Avrupa Ligi'ne iddaa tüyoları!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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GeriFutbol Milan, Chelsea, Arsenal, Celtic... Avrupa Ligi'ne iddaa tüyoları!
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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
04.10.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Milan, Chelsea, Arsenal, Celtic... Avrupa Ligi'ne iddaa tüyoları!

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Milan, Chelsea, Arsenal, Celtic... Avrupa Ligi'ne iddaa tüyoları!

Avrupa Ligi'nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Ön plandaki takımlardan son gelişmelere ve popüler iddaa tercihlerine göz atalım...

Milan - Olympiakos

- Dudelange deplasmanında ciddi rotasyon yapan ve 1-0 kazanan Milan'da, Gennaro Gattuso bu sefer biraz daha temkinli olacaklarını açıkladı.

- 'Lüksemburg deplasmanındaki kadar rotasyon olmayacak. Cutrone ve Higuain'in durumları iyi, Caldara dışında eksiğimiz yok.' açıklamasını yaptı.

- Grubun ilk maçında Real Betis ile berabere kalan Olympiakos, ligde de ilk 4 haftayı firesiz geçmişti ama son hafta PAOK'a kendi evinde kaybedip yara aldı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 165Milan - Olympiakos
    3
    MS1
    1,30
    17236kez oynandı
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Karabağ - Arsenal

- Pierre-Emerick Aubameyang hasta olduğu için, Aaron Ramsey'in de eşi doğum yapacağı için Karabağ deplasmanına götürülmedi.

- Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 'politik' durumlar sebebiyle Henrikh Mkhitaryan da kafilede yer almadı.

- Petr Cech, Ainsley Maitland-Niles, Laurent Koscielny ve Konstantinos Mavropanos sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemiyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 166Karabağ - Arsenal
    3
    MS2
    1,30
    29105kez oynandı
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Salzburg - Celtic

- Celtic, zorlu Avusturya deplasmanında...

- Kafilede Tom Rogic, Kristoffer Ajer, Filip Benkovic ve Nir Bitton yer almadı. Odsonne Edouard hazır.

- Menajer Brendan Rodgers; 'Rakibin hücumda etkili olduğunu biliyoruz ama savunmalarındaki boşlukları da biliyoruz.' dedi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 168 Salzburg - Celtic
    3
    2,5Üst
    1,55
    18341kez oynandı
Hemen Oyna
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Chelsea - MOL Vidi 

- Maurizio Sarri'nin MOL Vidi karşısında rotasyona gideceği belirtildi.

- Eden Hazard, N’Golo Kante, Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso ve Jorginho gibi isimlerin ilk 11'de olması beklenmiyor. Bu sezon sadece 1 gol atabilen Alvaro Morata'nın patlama maçı olur mu?

- Teknik patron Sarri, basın toplantısında,  'Sıra Ruben Loftus-Cheek'e gelmiş olabilir. Yarın kendisini sahada göreceksiniz.' açıklamasını yaptı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 174Chelsea - Mol Vidi
    3
    MS1
    1,02
    7735kez oynandı
Hemen Oyna
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İddaa Tahminleri - 4 Ekim 2018Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 4 Ekim Perşembe iddaa programından güvendiği Avrupa Ligi maçlarını sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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