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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.07.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Mihajlovic, lösemi hastası olduğunu açıkladı

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Mihajlovic, lösemi hastası olduğunu açıkladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, lösemi hastası olduğunu açıkladı.

Mihajlovic, düzenlediği basın toplantısında, "Açık konuşmak istiyorum. Analizlerde yolunda olmayan bazı şeylerin olduğunu söylediler. Lösemi olduğumu söylediklerinde benim için tam bir darbe oldu. İki gün yatakta ağladım. Ama bunlar korkunun gözyaşı değil, biliyorum ki kazanacağım." dedi. 

Gazeteciler karşısında lösemi hastası olduğunu açıklarken gözyaşlarına hakim olamayan 50 yaşındaki Sırp teknik adam, "Ben asla kaybetmek için oynamam. Aklımı kaybederim. Bu, futbolda da böyle yaşamımda da. Lösemiyi yeneceğim. Bunu eşim, ailem, beni sevenler için yapacağım." şeklinde konuştu. 

Hastalığını yenebilmek için herşeyi yapacağını vurgulayan Mihajlovic, "Ama beni seven herkesin yardımına ihtiyacım var." ifadesini kullandı. 
Bu arada, Bologna'nın sezon öncesi hazırlık kampında henüz futbolcularıyla birlikte takımın başında yer almayan Mihajlovic'in şimdilik görevinde kalacağı belirtildi. 

Bologna takım doktoru Gianni Nanni, "Mihajlovic, görevine devam etmeli ve devam edecektir. Terapi için takımdan ayrı olacağı zamanlar olacaktır ama bu takıma katkı sağlamayacağı anlamına gelmez. Kısa zamanda bile yenilebilecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Terapi salı günü başlayacak. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz." açıklamasında bulundu. 

Bologna'yı ocak ayından bu yana çalıştıran ve Serie A'da kalmasını sağlayan Mihajlovic, 8 Haziran'da 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 
Öte yandan, Mihajlovic'e futbol dünyasından destek mesajları yağdı. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Instagram hesabından "Sen çok güçlüsün. Bu senin için hiçbir şey. Unutma sonrasında padel oynamalıyız." şeklinde mesaj paylaştı. 

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