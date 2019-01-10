Michy Batshuayi Chelsea'ye geri dönüyor!
La Liga ekibi Valencia'da bekleneni veremeyen Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesi feshediliyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Chelsea'ye geri gönderiliyor. Valencia Sportif Direktörü Mateu Alemany, perşembe günü düzelnediği basın toplantısında Belçikalı golcünün Chelsea'ye gönderileceğini açıkladı.
Sezon başında Chelsea'nin kiralık olarak göndermeye karar verdiği 25 yaşındaki futbolcunun Valencia macerası kısa sürmüş oldu. İspanyollar sezon sonuna kadar anlaştığı genç futbolcunun performansından memnun kalmadı. La Liga'da sahaya çıktığı 15 maçta sadece 1 kez fileleri sarsan Michy Batshuayi, Valencia formasıyla toplam 23 maçta 3 gol kaydetti.
Alemany, "Önümüzdeki saatlerde veya günlerde ayrılmasını bekliyorum. Oyuncu da bunu biliyor. Onunla haftalar öncesinde konuştuk. Umarım bu süreç kısa zamanda çözümlendir. Kulüpten ayrılacak ve bu konuda müzakere olmayacak." ifadelerini kullandı.
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