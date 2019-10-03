Michael Owen: ''Beşiktaş maçı berabere biter''
Liverpool'un unutulmaz futbolcularından Michael Owen, Beşiktaş ile Wolverhampton arasında oynanacak maçı yorumladı.
Liverpool'un sembol isimleri arasında yer alan İngiliz eski futbolcu Michael Owen, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Wolverhampton maçını değerlendirdi.
İngiliz basınına konuşan Owen, ''İki takım da gruptaki ilk maçını kaybetti. İkisi de kendi liglerinde kötü durumda. Beşiktaş, şu an liginde küme düşme hattında bulunuyor, son olarak Trabzonspor'a 4-1 yenildi. Wolves'un da kötü bir dönem geçirdiğini söyleyebilirim. Son olarak Watford'u 2-0 yendiler ama yine iyi değiller. Beraberlik iki takıma da yaramaz ancak İstanbul'da oynanacak maçın berabere biteceğini düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.
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