Michael Frey attı, Bayern Münih dağıldı! 7 gol...
Michael Frey'in gol attığı hazırlık maçında Nürnberg, Bayern Münih'i 5-2 mağlup etti.
Hazırlık maçında Nürnberg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, 22. dakikada takımını öne geçirdi. Bayern Münih 34. dakikada Davies ile skora denge getirdi.
Nürnberg, Ishak, Zrelak, Schleusener ve Hack'in kaydettiği gollerle 5-1 öne geçti. Son sözü 85. dakikada Malik Tilman söyledi ve Nürnberg, Bayern Münih'i 5-2 mağlup etti.
Maça 11'de başlayan Michael Frey, 45 dakika sahada kaldı.
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