Metin Tekin: Bu kadarını beklemiyordum!
Galatasaray'ın, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı maçın ardından Metin Tekin beIN Sports'ta yorumladı.
Galatasaray, Süper Lig 29. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Metin Tekin, beIN Sports'ta sarı kırmızılı takımın performansına övgüler yağdırdı.
Tekin şunları söyledi:
"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"
"Başakşehir'in bu kadar pasifize kalacağını beklemiyordum. Bunda tabi Galatasaray'ın pasifize edişi var ve Başakşehir de bireysel anlamda kötü oynadı, çok hatalar yaptı. Arda, Emre, Visca ve Adebayor bile kötü oynadı. Galatasaray'ın önde baskısı önemli rol oynadı.
Galatasaray niye deplasmanda oynayamıyor bu oyunu? Önde baskılı oyun, atmosfer ihtiyacı olan bir oyun. Galatasaray'ın çok güçlü bir iç saha oyunu var ve bunu seyirciyle yapıyor. Bundan sonra Galatasaray'ın deplasmanlarda ne yapacağı önemli. "
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