Metin Albayrak: 'Herkes kendine çekidüzen versin'
Süper Lig'de 2-2 beraberlikle sonuçlanan Bursaspor - Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Metin Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.
Kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını belirten Albayrak, "Bizim gibi bir takıma yakışmayan sonuç oldu. Şampiyonluk yolunda puan kayıpları çok önemli ama hayat devam ediyor. Çıkarmamız gereken dersler var. İnşallah artık daha az puan kaybederiz" sözlerini kullandı.
"HERKES KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN"
Sahaya atılan yabancı maddeler ve oyunun durması hakkında da konuşan Metin Albayrak, "Biz Türkiye'de futbolu daha iyiye getirmek için uğraşıyoruz. Bursaspor yönetimine teşekkür ederim. Bizi çok iyi ağırladılar, yemekler yedik. Fikret Başkan'ın vizyonunun çok iyi olduğu, futbolu Türkiye'de geliştireceği hakkında konuşmalar yapıldı. Ama sahaya geldiğinde yapılanlar çok yanlış. Bu işe bir son vermek lazım. Biz ilk defa yenmeyiz, yenilmeyiz de ama Türk futbolu bir yere gelecekse herkes kendine çekidüzen versin" diyerek sert bir eleştiri getirdi.
Şampiyonluk yarışında rakiplerinin de puan kaybedebileceğini kaydeden tecrübeli yönetici, "Şampiyonluk yarışında herkes puan kaybedebilir. Rakiplerimiz de kaybedebilir, bekleyeceğiz. Artık 1 puan bile önemli. Kaybetme lüksümüz yok" şeklinde konuştu.
ZEMİN AÇIKLAMASI
Zeminin kötü olması hakkında değerlendirmeler yapan Albayrak, "Hibrit çim yaptıklarını söylediler ama yapan firma bir yanlışlık yapmış ve çimlerin bir kısmı yanmış. Maçtan önce bize çimin durumu hakkında bilgi verdiler. Kötü performansımızın çimle bir alakası olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle