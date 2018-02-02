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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriMetin Albayrak: 'Herkes kendine çekidüzen versin'
Futbol Metin Albayrak: 'Herkes kendine çekidüzen versin'
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Sıradaki Haber: Galatasaray disipline sevk edildi

Futbol
02.02.2018 - 23:20, Son Güncelleme:

Metin Albayrak: 'Herkes kendine çekidüzen versin'

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Süper Lig'de 2-2 beraberlikle sonuçlanan Bursaspor - Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Metin Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını belirten Albayrak, "Bizim gibi bir takıma yakışmayan sonuç oldu. Şampiyonluk yolunda puan kayıpları çok önemli ama hayat devam ediyor. Çıkarmamız gereken dersler var. İnşallah artık daha az puan kaybederiz" sözlerini kullandı.

"HERKES KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN"
Sahaya atılan yabancı maddeler ve oyunun durması hakkında da konuşan Metin Albayrak, "Biz Türkiye'de futbolu daha iyiye getirmek için uğraşıyoruz. Bursaspor yönetimine teşekkür ederim. Bizi çok iyi ağırladılar, yemekler yedik. Fikret Başkan'ın vizyonunun çok iyi olduğu, futbolu Türkiye'de geliştireceği hakkında konuşmalar yapıldı. Ama sahaya geldiğinde yapılanlar çok yanlış. Bu işe bir son vermek lazım. Biz ilk defa yenmeyiz, yenilmeyiz de ama Türk futbolu bir yere gelecekse herkes kendine çekidüzen versin" diyerek sert bir eleştiri getirdi.

Şampiyonluk yarışında rakiplerinin de puan kaybedebileceğini kaydeden tecrübeli yönetici, "Şampiyonluk yarışında herkes puan kaybedebilir. Rakiplerimiz de kaybedebilir, bekleyeceğiz. Artık 1 puan bile önemli. Kaybetme lüksümüz yok" şeklinde konuştu.

ZEMİN AÇIKLAMASI
Zeminin kötü olması hakkında değerlendirmeler yapan Albayrak, "Hibrit çim yaptıklarını söylediler ama yapan firma bir yanlışlık yapmış ve çimlerin bir kısmı yanmış. Maçtan önce bize çimin durumu hakkında bilgi verdiler. Kötü performansımızın çimle bir alakası olduğunu düşünmüyorum" dedi.

 

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