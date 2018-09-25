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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.09.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Metin Albayrak: "Atiba heykeli dikilecek adam"

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Metin Albayrak: "Atiba heykeli dikilecek adam"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, uzun bir aranın ardından sahalara dönen Atiba Hutchinson'un performansına hayran kaldığını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak, 163 gün sonra siyah-beyazlı takımda görev alan tecrübeli futbolcu Hutchinson konusunda, "Kadrolar açıklandığında herkesin aklında soru işareti vardı ama oynadığı futbolla ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi. Profesyonelliğine hayran kaldım. Atiba heykeli dikilecek adam." diye konuştu.

Kanadalı orta saha oyuncusunun futbolu bıraktıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte görev almasını arzuladıklarını dile getiren Albayrak şunları kaydetti:

"Atiba tüm Beşiktaşlıların aklına kazınan bir isim ve idol oldu. Çok iyi bir karakter. Ailesiyle birlikte bize, ülkemiz ve kültürümüze çok alıştı. Kurum olarak aynı zamanda profesyoneller de yetiştirmeliyiz. Futbolu bıraktıktan sonra kim Atiba'yla çalışmak istemez. Azmi, çalışması, profesyonelliği, antrenman sonrasındaki çalışmaları, mesleğine saygıyla gençlere vereceği çok şey var. Bir taraftar olarak Atiba'dan çok memnunum. Futbolu bırakınca profesyonel olarak çalışmak istiyoruz."

"Ümraniye'nin patronu Şenol Güneş"

Şenol Güneş'in derbiye çıktığı kadronun eleştirilmesi ile ilgili de konuşan Metin Albayrak, "Hocanın hiçbir zaman işine karışmadık. Kendisine şunu oynat, bunu oynatma, demiyoruz. Ümraniye'nin patronu Şenol Güneş. Takımın durumunu kimse hocadan iyi bilemez. Oyuncuların performansı, oyun stratejisi onun işi. İyi olunca sihirbaz, kötü olunca korkak, deniyor. Şenol Güneş kazanmak için strateji yapıyor. Ljajic'i oyuna daha erken alsa ne olacaktı bilemeyiz, farazi konuşmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Albayrak, ligin 6. haftaları itibarıyla Güneş'in Beşiktaş'ta en çok puan kaybı yaşadığı sezon olmasına rağmen sezon sonunda ilk sırada olacaklarına inandığını vurgulayarak, "Kimse kötü başlamak istemez. Önemli olan işin sonuna bakmak. Bu istatistik pozitif olarak dönecek ve ligi puan sıralamasında üstte bitireceğiz." dedi.

"Ocakta transfer olabilir" 

Siyah-beyazlı takımın geniş bir kadrosunun bulunduğunu ve mevcut oyuncularla ara transfer dönemine kadar gitmeye mecbur olduklarını anlatan Albayrak, "Basına bakarsak sürekli birileri geliyor birileri gidiyor. Artık yarış başladı. Ocak ayına kadar transfer yok. Bundan sonra işimize konsantrasyon sağladık. Amacımız en yukarıda bitirmek. Ocakta transfer olabilir mi, olabilir. Kendi içimizde bunun planlamasını yapıyoruz ama şu anda konsantrasyonumuz takım, hoca, yönetim, taraftar olarak bir arada kulübü şampiyon yapmak. En güçlü aday biziz." ifadelerini kullandı.

Derbide siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydeden Ryan Babel'in performansını etkileyici bulduğunu dile getiren Albayrak, "Babel bu seneki en iyi performansını sergiledi. Diğer futbolcuların da onu örnek alarak 'daha iyi olmalıyım' demesi lazım." dedi.

Albayrak, Vodafone Park'taki bakım çalışmaları nedeniyle Kayserispor ile iç sahada oynanacak maçın deplasmanda yapılmasıyla ilgili şimdilik resmi bir girişim olmadığını sözlerine ekledi.

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