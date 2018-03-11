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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Mesut Özil rekor kırdı, Arsenal kazandı
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Futbol
AA
11.03.2018 - 19:41, Son Güncelleme:

Mesut Özil rekor kırdı, Arsenal kazandı

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Mesut Özil rekor kırdı, Arsenal kazandı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, sahasında Watford'u 3-0 yendi. Arsenal'dan Mesut Özil'in 50 asiste en hızlı ulaşan futbolcu olduğu Premier Lig tarihinde, kaleci Cech ise 200. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Watford'u 3-0 mağlup ederek üç hafta sonra galip geldi. Ligin 30. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Watford'u ağırladı.

Arsenal, 8. dakikada Shkodran Mustafi, 59. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 77. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Ev sahibi takımda 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, Mustafi'nin kaydettiği ilk golün asistini yaptı. Böylece Mesut, Premier Lig'de 50 asiste en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Premier Lig'de 141 maçta 50 asist yapan Mesut Özil, 143 karşılaşmada bu rakama ulaşan Fransız eski futbolcu Eric Cantona'nın rekorunu ele geçirdi.

Ayrıca Arsenal, Manchester United'ın (1066) ardından Premier Lig tarihinde evinde 1000 golü geçen (1002) ikinci takım oldu.
Öte yandan 62. dakikada Troy Deeney'nin penaltı atışını kurtaran Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech, Premier Lig kariyerinde 200. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, üç maç sonra galip gelerek 48 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı. Watford ise 36 puanla 10'unculukta kaldı.

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