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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.04.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: Biz bu işin içinden çıkarız

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Mesut Bakkal: Biz bu işin içinden çıkarız

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımın böyle oynadığı zaman işin içerisinden çıkacaklarını dile getirdi. 

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Mesut Bakkal, Trabzonspor maçını değerlendirdi. Bakkal, “İki, üç günlük çalışma. İstatistiklere de baktım hepsinde önde olan takımız. Bu maçın sonucu bu değil. Ben 3 gün oldu çalışalı, inanılmaz tepki veren takım buldum. 10 tane korner, ceza sahası içerisinde topla buluşma 35, ikili mücadeleler bizde. Siz böyle oynayın, biz bu işin içinden çıkarız” dedi. 

“Mücadeleden memnunum” 

İyi niyetli, bir şeyleri üreten takım olduğunu dile getiren Bakkal, “Üçüncü bölgede biraz daha dikkatli olabilseydik maçı farklı çevirebilirdik. Ben mücadeleden memnunum. Talihsiz bir gol yedik. Artık diğer maça hazırlanacağız. İyi olacağımızın inancındayım” diye konuştu. 

“Oyuncularımın performansından memnunum” 

Gol yollarındaki sıkıntı ile ilgili soruya Bakkal, “Devam edeceğiz. Sakho inanılmaz oynadı. Yusuf dikine oynadı. Yüreklendirip, devam edeceğiz. Özellikle Sakho, Yusuf ve çoğu oyuncunun performansından memnunum. Bu bize inşallah şanslı olarak geri döner” diye cevapladı. 

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