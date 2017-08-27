MESSI'Yİ AÇIKLADILAR!

İspanyol takımlarının hackerlarla mücadelesi devam ediyor. Siber saldırganlar Barcelona'dan sonra bu kez de Real Madrid'in Twitter hesabını hackleyerek Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin transferini duyurdular.
Barcelona taraftarlarının Di Maria haberine inanmasına karşın eflatun-beyazlı ekibin taraftarları Messi transferine ihtimal vermeyerek kısa sürede durumun farkına vardı.
Hacklenen Real Madrid sayfasında 'Hoş geldin Messi' paylaşımı yapıldı.
Real Madrid'in hacklenen hesabı kısa süre sonra geri alındı.