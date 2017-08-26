« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Messi Real Madrid'de!

Messi Real Madrid'de!

Hackerlar, Barcelona'dan sonra Real Madrid'in hesabını da ele geçirdi. Eflatun-Beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından 'Hoşgeldin Messi!' paylaşımı yapıldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Barcelona'nın ardından Real Madrid'in de resmi sosyal medya hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi.

Eflatun-Beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 4 ayrı dilde 'Hoşgeldin Messi!' ifadesi kullanılırken, Arjantinli yıldızın El Clasico'da attığı gole yer verildi.

İspanyol kulübünün resmi sosyal medya hesabı yaklaşık 1 saat süre sonra geri alındı ve yapılan tüm paylaşımlar silindi.

Barça da hacklenmişti!

Geçtiğimiz günlerde Katalan devi Barcelona'nın da resmi Twitter hesabı ele geçirilmişti.

Barça'nın hesabından 'Hoşgeldin Di Maria!' paylaşımı yapılmıştı. (Fanatik)

lionel messibarcelonareal madridhack
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL