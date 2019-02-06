Messi oynarsa kilidi Llorente vuracak! El Clasico'ya az kaldı...
El Clasico'ya saatler kala Barcelona ve Real Madrid'den sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor.
Marca'nın iddiasına göre eğer Lionel Messi maça çıkarsa - hafif bir sakatlığı vardı - Santiago Solari 'adam savunmasını' Marcos Llorente ile yapacak.
Casemiro'nun sakatlığında orta alanda başarıyla görev yapan 95 doğumlu Llorente, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak üzereyken sakatlanmış ve kulüpte kalmaya devam etmişti.
Son 2 lig maçında görev yapmayan Llorente'nin bu maça özel olarak hazırlandığı ve Messi'nin forma giymesi durumunda Arjantinli oyuncuya adım attırmama görevinde olacağı belirtildi.
Daha önce Camp Nou'da Barcelona'ya karşı Alaves formasıyla galibiyet sevinci yaşayan İspanyol oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk kez El Clasico'da boy göstermeye hazırlanıyor.
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