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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.02.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Messi golü atan Yozgatsporlu Esosa: Beşiktaş taraftarıyım

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Messi golü atan Yozgatsporlu Esosa: Beşiktaş taraftarıyım

Attığı gol sosyal medyada büyük ilgi gören Yozgatspor 1959'un Nijeryalı futbolcusu Priestley Irogue Esosa, "Taraftarların tepkisini gördükten sonra çok özel bir gol attığımın farkına vardım. Bu gol, benim için unutulmaz bir hatıra olacak." dedi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta Ünye 1957 Spor ile yapılan maçta attığı gol sosyal medyada büyük ilgi gören Yozgatspor 1959'un Nijeryalı futbolcusu Priestley Irogue Esosa, "Taraftarların tepkisini gördükten sonra çok özel bir gol attığımın farkına vardım. Bu gol, benim için unutulmaz bir hatıra olacak." dedi.

Kariyerini 2016'dan bu yana Türkiye'de sürdüren 22 yaşındaki Esosa, Ünye 1957 Spor maçında orta sahadan aldığı pasın ardından kaleciyle beraber 5 rakip oyuncuyu geçerek jeneriklik bir gole imza attı.

Attığı gol sosyal medyada binlerce kez izlenen ve beğeni alan Esosa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat şehri ve takımı için şampiyonluk yolundaki çok önemli bir karşılaşmada fileleri havalandırdığını belirterek, "İlk önce özel bir gol atmadığımı düşündüm. Benim için normal bir şeydi çünkü antrenmanlarda sürekli böyle goller atıyordum. Ama taraftarların tepkisini gördükten sonra çok özel bir gol attığımın farkına vardım. Benim için unutulmaz bir hatıra olacak. Bu golü hiçbir zaman unutmayacağım. Taraftarın desteğini ve mutluluğunu hep hatırlayacağım." diye konuştu.

Yetenekli bir oyuncu olduğunu ve bunu Ünye 1957 Spor maçında gösterdiğini aktaran Priestley Irogue Esosa, attığı golün sosyal medyada büyük yankı uyandırmasıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Dürüstçe söylemek gerekirse attığım golün sosyal medyada bu kadar yankı bulacağını hiç beklemiyordum. Tepkiler çılgıncaydı. Maradona ile Messi'nin golüne benzettiklerini gördüm. Telefonumdan golü defalarca izledim. O anı tekrar tekrar yaşadım. Sosyal medya enterasan bir mecra. Bunun daha iyisini yapabileceğim konusunda kendime güveniyorum."

- "İlk zamanlarda hiç kimse bana güvenmiyordu"

Nijerya'da zor zamanlar geçirdiğini ve daha önce Almanya ve Yunanistan'da da futbol oynadığını vurgulayan Esosa, şöyle devam etti:

"Türkiye'den önce başka ülkelerde de bulundum. Almanya'da Bochum ve Yunanistan'da PAOK'un genç takımlarında oynadım. Türkiye'ye geldiğimde omzumdan sakatlık yaşamıştım. Dört ay futbol oynayamamıştım. Kendimi ispatlamak istiyordum ve Türkiye'de kalmaya karar verdim. Sıfırdan başladım. Burada bir kariyer planladım. İlk önce Iğdır'da oynadım. İlk zamanlarda hiç kimse bana güvenmiyordu. Daha sonra birkaç antrenör bana inandı. Onlara teşekkür ediyorum. Beni antrenmanda bir defa izlediler ve transfer edilmemi istediler. Başkana çok ısrar ettiler ve transferim gerçekleşti. Zor bir durumdu benim için. Her maçta en iyi performansı sergilemeye çalıştım. Çok çabaladım. Mücadele etmeyi seviyorum."

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2016'da Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın genç takımlarında antrenmana çıktığını ifade eden 22 yaşındaki kanat oyuncusu, "Türkiye'de üst seviye liglerde birçok maçı izliyorum. Birçok iyi oyuncu var. Dünya'daki en iyi taraftarların Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Fırsat verilirse Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynayabilecek durumda olduğumu düşünüyorum. Oralarda neden oynamayayım ki? Daha organize futbol oynanıyor, daha yetenekli futbolcular var. Bunlar, benim bu liglerde oynayabilmemi kolaylaştıracak etkenler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Beşiktaş taraftarıyım"

Priestley Irogue Esosa, "Türkiye'de hangi takımı destekliyorsun?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Aslında Türkiye'de Beşiktaş taraftarıyım. Ama özel ilişkilerden dolayı Fenerbahçe'yi destekliyorum çünkü vatandaşım Victor Moses'ı tanıyorum. Moses özel bir karakter. Nijerya'da bizim antrenman sahamıza gelirdi. Moses ile yüz yüze de görüştük. Ondan çok ilham aldım. Eğer imkan verilirse, Moses'ın başardıklarını ben de elde edebilirim."

- "Türk insanı, dünyadaki en iyi insan"

Türkiye'de bulunduğu süre zarfından insanların her zaman kendisine yardım ettiğini belirten Esosa, şunları kaydetti:

"Futbol kariyerimde birçok ülkede bulundum. Tüm kalbimle söylüyorum ki; Türk insanı dünyadaki en iyi insan. Her zaman yardım ediyorlar. Eğer Türkiye'deyseniz, hiçbir zaman kaybolmazsınız. Hiçbir zaman problem yaşamazsınız. Türkiye, Nijerya'dan sonra ikinci vatanım. Türkiye'de çayı çok seviyorum. Çay, Türkiye'deki en popüler içecek. Günde en az 5 bardak çay içiyorum. Tandır kebabı ve tostu da çok seviyorum."

- "Ailemin televizyondan maçlarımı izlemesini hayal ediyorum"

Esosa, Nijerya'da yaşayan ailesinde uzak kalmanın çok zor bir durum olduğunu aktardı.

Ailesi hakkında konuşurken gözleri dolan 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, "Burada ailemden ayrı yaşamak benim için çok zor. Ailemi çok özlüyorum. Onların benim hayatımdaki yeri çok önemli. Daha iyi olabilmem için beni her zaman destekliyorlar. Maçtan önce ailemle görüşebilmek benim için çok önemli. Sahaya çıktığımda ülkemi ve ailemi temsil ediyorum. Ailemin televizyondan maçlarımı izlemesini istiyorum. Maçtan sonra performansım hakkında onlarla konuşmayı istiyorum. Bu, gerçekten benim hayalim." şeklinde konuştu.

Yok böyle bir gol! Amatör maçta enfes gol...Yozgatspor 1959'un Nijeryalı futbolcusu Esosa'nın, Ünye 1957 Spor ile oynadıkları maçta attığı gol, sosyal medyada ilgiyle izlendi.
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Amatör maçta Messi golü attı, ortalık yıkıldı
Amatör maçta Messi golü attı, ortalık yıkıldı!

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