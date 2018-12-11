Mertens: 'Yere göğe sığdıramadığınız Anfield bu mu?'
Napoli'nin yıldızı Driens Mertens, Anfield Road'a bir önceki ziyaretiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
C Grubu'nun zirvesinde yer alan Napoli, San Paolo'da da Liverpool'u 1-0 geçmeyi başarmıştı. Eğer bugün Liverpool onların üstüne çıkmak istiyorsa ya 1-0 yenmeli ya da 2 farklı galibiyetler elde etmeli.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Napoli'nin Belçikalı yıldızı Driens Mertens, genç bir yıldızken, Utrecht ile Anfield Road'a geldiğinde başından geçenleri anlattı.
'YERE GÖĞE SIĞDIRAMADIĞINIZ ANFIELD BU MU?'
"2010 yılıydı ve Utrecht ile buraya gelmiştik. Tünele girdim, sahaya çıkarken arkadaşlarıma sordum. 'This is Anfield yazısı nerede? Göremedim.' Onlar da bana gözden kaçırmış olabileceğimi ilettiler ve sonradan yazıyı gösterdiler. Ben de o küçük yazıyı görünce, 'Yere göğe sığdıramadığınız, özel olan şey bu mu?' dedim. Bu seferki atmosfer sanıyorum o zamana göre biraz daha farklı olacaktır." açıklamasını yaptı.
SARRI İLE YOLLARI KESİŞECEK Mİ?
Eski hocası Maurizio Sarri hakkında da konuşan Mertens; "Futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Günde 1 saat falan uyuduğunu düşünüyorum. Onun kesinlikle 'kapatma' düğmesi yok. Napoli'yi seviyorum, sözleşmemin bitmesine de 1 yıl daha var. Belli mi olur, belki beni yanına çağırır." ifadelerini kullandı.
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