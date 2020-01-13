Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi mi? Juventus'tan Milli futbolcu için ilk açıklama...

Spor Arena Dış Haber | Juventus formasıyla Roma karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 3. dakikada şık bir gol atarak İtalya ekibindeki ilk golünü kaydeden Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Acı içinde yerde kalan Milli futbolcumuz, sahayı terkederken yerini de Ligt'a bırakmıştı. Juventus'un 2-1 kazandığı maçın ardından Merih Demiral'ın da sağlık durumu için ilk açıklama geldi.

Stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Merih için doktorların ilk belirlemesi belli oldu. Türk yıldızın sol dizinde bağ zedelenmesi tanısı koyduğu belirtildi. Detaylı testlerin ardından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

SARRI: ''ÇOK, ÇOK ÜZGÜNÜM...''

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise maçın ardından Merih hakkında konuştu. Sarri, ''Merih Demiral'ın sakatlığı maalesef ciddi gözüküyor. Çok, çok üzgünüm. Testlerin ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli olacak.'' sözlerini kullandı.