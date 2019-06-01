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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.06.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Merih Demiral'dan Fransa yanıtı! Griezmann ve Mbappe...

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Merih Demiral'dan Fransa yanıtı! Griezmann ve Mbappe...

Özbekistan ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Merih Demiral, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları maçlara en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da top koşturan milli futbolcu Merih Demiral, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Melih, Serie A'nın özellikle savunma oyuncuları için çok önemli bir lig olduğunu belirterek, kendisi yaşındaki oyuncuların tecrübelenmesi açısından da ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

İtalya'ya transfer olduktan sonra adaptasyon sürecini iyi bir şekilde atlattığını dile getiren Melih, "İnşallah daha çok tecrübe edinip en iyi şekilde devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Melih Demiral, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynanacak karşılaşmada, konuk takımın kadrosundaki Griezmann, Mbappe, Giroud gibi oyunculara karşı özel bir çalışma yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Maçtan önce bu futbolcuları izleyerek bir ön hazırlık yapabilirim. Bunlar çok önemli futbolcular. Bizim için de çok önemli bir maç. İnşallah çok iyi bir sonuç alırız. Yarın bir hazırlık maçımız var. Orada da iyi bir sınav geçirip önümüzdeki Fransa ve İzlanda maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, şu anda milli takımdaki ortamın çok iyi olduğunu dile getirerek, bunu önlerindeki iki resmi maça çok iyi bir şekilde yansıtmaya çalışacaklarını kaydetti.

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