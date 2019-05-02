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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
02.05.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Merih Demiral, İtalya Serie A'ya damga vurmaya devam ediyor!

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Merih Demiral, İtalya Serie A'ya damga vurmaya devam ediyor!

Aytemiz Alanyaspor'un sezon sonu bonservisiyle birlikte satılmak üzere Serie A ekibi Sassuolo'ya kiraladığı Merih Demiral, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Merih Demiral performansı ile herkesin dikkatini çekti. WhoScored adlı internet sitesi, Nisan ayının en iyi 11'ine Merih Demiral'ı da ekledi.

4 Nisan'da oynanan Chievo maçında iki gol atarak siftah yapan Merih Demiral o karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Merih'in oynadığı futbol, o maçtan sonra neredeyse zirveye çıktı.

7 Nisan'da oynanan Lazio, 14 Nisan'da oynanan Parma, 20 Nisan'da oynanan Udinese ve 29 Nisan'da oynanan Fiorentina karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalan Merih, maç başına 7.53 puan ortalamasıyla oynayarak ayın en iyi 11'ine seçilmeyi de hak etmiş oldu.

Sassuolo'da gösterdiği performansın ardından A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Merih, daha önce Avrupa'nın 5 büyük ligindeki genç yıldızları sollamayı başarmıştı.

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