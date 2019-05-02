Merih Demiral, İtalya Serie A'ya damga vurmaya devam ediyor!
Aytemiz Alanyaspor'un sezon sonu bonservisiyle birlikte satılmak üzere Serie A ekibi Sassuolo'ya kiraladığı Merih Demiral, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Merih Demiral performansı ile herkesin dikkatini çekti. WhoScored adlı internet sitesi, Nisan ayının en iyi 11'ine Merih Demiral'ı da ekledi.
4 Nisan'da oynanan Chievo maçında iki gol atarak siftah yapan Merih Demiral o karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Merih'in oynadığı futbol, o maçtan sonra neredeyse zirveye çıktı.
7 Nisan'da oynanan Lazio, 14 Nisan'da oynanan Parma, 20 Nisan'da oynanan Udinese ve 29 Nisan'da oynanan Fiorentina karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalan Merih, maç başına 7.53 puan ortalamasıyla oynayarak ayın en iyi 11'ine seçilmeyi de hak etmiş oldu.
Sassuolo'da gösterdiği performansın ardından A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Merih, daha önce Avrupa'nın 5 büyük ligindeki genç yıldızları sollamayı başarmıştı.
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