Merih Demiral imza için İtalya'da
Fenerbahçe alt yapısından yetişen, Sporting Lizbon mecarası sonrası Türkiye'de Alanyaspor forması giyen Merih Demiral, transferi için İtalya'da...
Süper Lig ekibi Alanyaspor'da genç futbolcu Merih Demiral, bugün İtalya'ya gitti.
Sky Sports muhabiri İtalyan gazeteci Di Marzio'nun verdiği bilgiye göre; Merih Demiral, İtalya'nın Sassuolo takımı ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe bırakmıştı...
Fenerbahçe alt yapısından yetişen Merih Demiral, daha sonra Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a gitmiş ve buradan Alanya'ya dönmüştü.
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