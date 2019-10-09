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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.10.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Merih Demiral değerine değer kattı!

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KPMG Football Benchmark ekibi, son üç ayda değerini yükselten 10 ismi inceledi. Araştırmaya göre, 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en çok yükselten futbolcu Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkardı. Merih Demiral, 19 milyon euroluk değeri artışıyla üçüncü sırada yer aldı.

KPMG Football Benchmark ekibi, son üç ayda değerini yükselten 10 ismi inceledi. Araştırmaya göre, 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en çok yükselten futbolcu Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkardı. Listenin ikinci sırasını Tomas Abraham ile Sebastian Haller paylaşırken, Merih Demiral, 19 milyon euroluk değeri artışıyla üçüncü sırada yer aldı. Milli oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euroya yükseldi.

Futbolda yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken KPMG Football Benchmark ekibi, 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en fazla yükselten 10 oyuncuyu analiz etti. Piyasa değerini en fazlz yükselten 10 oyuncu arasında iki oyuncu yaz döneminde yeni bir takıma imza atmazken, diğer futbolcular başka kulüplere transfer oldu. Piyasa değerini en çok yükselten oyuncu ise Lille'den Arsenal'e giden Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkardı.

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Haller-Abraham’dan 20 milyonluk artış

Listenin ikinci sırasında ise Chelsea’de harika bir sezon başlagıcı yapan Tomas Abraham ve Franfurt’tan West Ham United’a imza atan Sebastian Haller yer aldı. İki oyuncu da değerine 20 milyon euro eklerken, Sebastian Haller’in değeri 50, Tomas Abraham’ın ise 43 milyon euroya çıktı. Listenin üçüncü sırasında ise Sassuolo’dan Juventus’a imza atan milli oyuncu Merih Demiral yer aldı. Piyasa değerine 19 milyon euro daha ekleyen Merih’in bonservisi 35 milyon euroya yükseldi.

Griezmann’ın değeri 131 milyon euro

İlk 10 oyuncu arasında bonservis en yüksek isim ise Antonio Griezmann… Atletico Madrid’ten Barcelona’ya transfer olan Griezmann'ın bonservis değeri 17 milyon euroluk artışla 131 milyon euroya çıktı. Yaz döneminde transfer yapmayıp Manchester United’taki kariyeriye devam eden David de Gea ise 19 milyonluk değer artışıyla piyasa değerini 70 milyon euroya yükseltti.

Her sezon değerini daha da arttıracak

Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Futbol endüstrisi artık çok büyük bir ekonomi haline geldi. Milyon euroluk transferler olurken, tüm kulüpler genç oyunculara yatırım yapmaya başladı. İlk 10 oyuncu arasında 30 yaş üstü oyuncu olmaması da bunun en büyük göstergesidir. Üçüncü sırada yer alan milli oyuncu Merih Demiral’in değerini her sezon daha da artıracağını düşünüyorum'' dedi.

Merih Demiral değerine değer kattı

Merih Demiral değerine değer kattı

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