Juventus'ta Merih Demiral, De Ligt yerine sahada!
Juventus'ta Genoa maçında rotasyona gidiliyor. Matthijs de Ligt yerine Merih Demiral, ilk 11'de formayı alıyor...
Spor Arena Dış Haber | Serie A'da Juventus, sahasında Genoa'yı konuk edecek. İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri, Genoa maçında rotasyon kararı verirken Milli futbolcu Merih Demiral'a da forma şansı doğdu.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus'ta savunma hattı Leonardo Bonucci ve Merih Demiral'dan oluşacak.
TARAFTAR MERİH'İ İSTEMİŞTİ!
Matthijs de Ligt, Juventus'un Torino ile oynadığı son maçta penaltı yaptırmış ve taraftarın büyük tepkisi çekmişti. Juventus taraftarları, sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken Hollandalı futbolcu yerine Merih Demirel'in forma giymesini istemişti.
Merih Demiral, böylece Genoa maçında 2. kez Juventus 11'inde yer almış olacak.
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