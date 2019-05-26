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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
26.05.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Menemenspor’da Suat Kaya'nın yerine adaylar belli oldu!

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Menemenspor’da Suat Kaya'nın yerine adaylar belli oldu!

İzmir’i yeni sezonda Spor Toto 1’inci Lig’de temsil edecek Menemenspor’da dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda tek listeyle seçime girip şirketleşme yetkisi alarak başkanlık koltuğuna oturan Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, kulübü güzel bir geleceğin beklediğini söyledi.

"Herkesi kucaklayacağız" diyen Başkan Şahin, "Ben bu camiaya belediye başkanı olarak yaklaşık 20 yıl hizmet ettim. Şimdi yeni bir dönemin kapılarını açtık. Birlik ve beraberlikle takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz. Menemen Belediyespor ismi Menemenspor olarak değişse de belediyemizle elele olacağız. Belediye Başkanı Serdar Aksoy’u ziyaret edeceğiz. Artık kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar ortadan kalktı. Belediye daha önce aleyhimize astığı pankartları kaldırdı. Demek ki bazı şeyleri düzelttiler. Biz İzmir takımıyız. Kentimizi de en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hep birlikte sinerji oluşturup tarihimizde ilk kez yer alacağımız 1’inci Lig’de başarıyı getireceğiz" dedi.

Vakit kaybetmeden 1’inci Lig için kolları sıvayacaklarını anlatan Tahir Şahin, "Öncelikle İlçe Stadı’na Passolig sistemini getireceğiz. Bu hafta yetkililer stadımıza gelip incelemelerde bulunacak. Yeni sezonda maçlarımızı evimizde oynayacağız. Vakit kaybetmeden passolig sistemleri stadımıza taşınacak" diye konuştu.

Teknik direktör ve yeni kadro konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Tahir Şahin, "Sosyal medyada bazı çalıştırıcılılarla görüştüğümüz ya da anlaştığımız iddiaları doğru değil. Şu an hiçbir ismi zikretmedik. En kısa zamanda hocamızı belirleriz. Gerçekçi bir bütçe belirleyeceğiz. Altyapımızı da geliştireceğiz. Çağlar Söyüncü, Harun Tekin gibi yıldızlar bizim altyapımızdan çıktı. Nice Çağlar’lar nice Harun’lar çıkaracağız" yorumunu yaptı.

Teknik Direktör Suat Kaya ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Toprak Kırtoğlu ve Taner Taşkın gibi isimlerle görüştüğü iddia edilmişti. Menemen’in usulsüz karar alındığı gerekçesiyle davalık olan şirketleşmenin de onaylandığı kongresi, yeni üye tartışmalarına da sahne oldu.

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Menemenspor’da Suat Kayanın yerine adaylar belli oldu

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