Menemen Belediyespor tarih yazdı! Şampiyon...
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta karşılaşmasında Menemen Belediyespor sahasında Şanlıurfaspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz sona ererken, İzmir ekibi ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Turgut Doman xx, Gürcan Dönmez xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx
Menemen Belediyespor: Necati x, Rıdvan x, Veli x, Talha x, Alberk x, Taşkın x (Murat dk. 81 ?), Umut x, Mahmut x, Mustafa Şen x (Mustafa Çeçenoğlu dk. 85 ?), Okan x, Ali x (Tayfun dk. 75 x)
Şanlıurfaspor: Yasin x, Onur x, Emre x, Samet x, Mehmet x, Aykut x, Oğuzhan x, Ömer x (Feridun dk. 58 x), Sercan x, Fevzi x (Halil dk. 58 x), Can x (Veysel dk. 77 x)
Sarı kart: Samet (Şanlıurfaspor)
Menemen Belediyespor önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’de boy gösterecek.
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