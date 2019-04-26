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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.04.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Menemen Belediyespor 27. yılında ilki yaşayacak! Suat Kaya'nın ekibi...

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Menemen Belediyespor 27. yılında ilki yaşayacak! Suat Kaya'nın ekibi...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta pazar günü evinde oynayacağı Şanlıurfaspor maçında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Menemen Belediyespor mutlu sona ulaşırsa 27 yıllık tarihinde ilki yaşayacak.

1992 senesinde kapanan Menemenspor’un yerine kurulan Menemen Belediyespor, 2008-2009 sezonuna kadar amatör ligde mücadele etti.

Tam 17 sene sonra profesyonel liglere adım atan sarı-lacivertliler, 2013-2014’e kadar da 3. Lig’de yer aldı. Son yıllarda yükselişe geçen Menemen Belediyespor, 2013-2014’te 3. Lig 2. Grup’ta normal sezonu 5. sırada tamamlayıp Play-Off oynamaya hak kazandı. Play-Off’larda önce Tuzlaspor’u eleyen İzmir ekibi, finalde Yeni Diyarbakırspor’u yenerek 24 yıl sonra 2. Lig’e merhaba dedi.

Son 5 sezonunu 2. Lig’de geçiren Menemen Belediyespor, 2016-2017 ve 2017-2018’de şampiyonluğa çok yaklaştı.

Ligin sonlarına doğru liderliği kaybeden Menemen Belediyespor, Play-Off’lardan da elenerek bir türlü amacına ulaşamadı.

Bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla giren İzmir temsilcisi, tarihi başarıya çok yaklaştı. Bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Fatih Karagümrük’ün 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler geri sayıma geçerken, İlçe Stadı’nda oynanacak Şanlıurfaspor maçından alınacak 1 puan bile şampiyonluk için yeterli olacak.

Kulüp tarihinde ilki başarmak isteyen camia istenilen sonuç alınırsa İzmir’i ilk kez 1. Lig’de temsil edecek.

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Menemen Belediyespor 27. yılında ilki yaşayacak Suat Kayanın ekibi...

 

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