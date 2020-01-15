Menajeri açıkladı! Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Adil Rami, Fenerbahçe'den başka bir takıma transfer olacak mı? Sarı lacivertli takımdaki gelecğei belirsizliğini koruyan Rami için menajerinden çarpıcı sözler geldi.

Fransız savunmacının menajeri Marco Kırdemir, NTV'ye açıklamalarda bulunurken çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Kırdemir, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor." sözlerini kullandı.

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