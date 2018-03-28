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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Melo'nun terli ve imzalı forması ölen gazetecinin oğluna verildi

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Melo'nun terli ve imzalı forması ölen gazetecinin oğluna verildi

Bremen Galatasaray Taraftarları Derneği, Bremen bölgesinde görev yapan Türk basın mensuplarına Galatasaray forması ve kalemi hediye etti.

Toplantıda Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun da forması, hayatını kaybeden gazeteci Hüseyin Bulut'un oğlu Ömer'e hediye edildi.

Almanya'nın Bremen kentinde yaptığı yardım çalışmalarıyla tanınan Bremen Galatasaray Taraftarları Derneği, Türk basın mensuplarıyla buluşma günü düzenledi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Avrupa Şubesi Başkanı Abdülkadir Bakırdöven, Stuttgart Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Ayhan Yıldız, işadamı Hüseyin Selim Kechagia, yardım dernekleri temsilcileri ile Türk basın mensupları katıldı.

BASIN MENSUPLARINA GALATASARAY FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Türk basınına ve basın mensuplarına destek amaçlı düzenlenen toplantıda Bremen Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Hasan Küşneci, Bremen bölgesinde görev yapan basın mensupları Mehmet Uzun, Birol Tan, Gülsüm Tan, Hasan Akdoğan ile emektar gazeteci Recep Seplin'e birer Galatasaray forması ile kalemi hediye etti. Toplantıda ayrıca 8 yıl önce hayatını kaybeden Türkiye Gazetesi muhabiri Hüseyin Bulut'un 9 yaşındaki oğlu Ömer Bulut'a Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun kendi imzaladığı ve giydiği forma hediye edildi. Formayı Ömer'in yerine annesi Nazife Bulut aldı. Türk basın mensuplarının Bremen'in sesi olduğunu, Avrupalı Türkler için gece gündüz çalıştıklarını anlatan dernek başkanı Küşneci, Yıllardır onlar bizler için koşturdu, koşturuyor. Onlar bizim sesimiz, dilimiz. Bu kez de biz yanlarında olalım, onlara moral verelim dedik. O nedenle bu günü düzenledik. Türk gazetelerine ve basın mensuplarına Avrupalı Türkler olarak sahip çıkmalıyız diye konuştu.

TÜRK ANTRENÖRLER GURURUMUZ OLUYOR

TÜFAD Başkanı Abdülkadir Bakırdöven, Türk antrenörlerin son dönemlerde Avrupa'da çıkışa geçtiğini, elde ettikleri başarılarla gururları olduğunu söyledi. Türk antrenörlerin fırsat verilmesi halinde Almanya'da çok başarılı olacaklarına dikkat çeken Bakırdöven, Nasıl ki fırsat verildiğinde Türk futbolcular başarılı oluyor, Türk antrenörler de başarılı olacak. Bunun en iyi örneği Tayfun Korkut. Türk antrenörleri Avrupa'da çıkışa geçti dedi.

 

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