Melo'nun penaltısı Brezilya'da olay oldu!
Brezilya Paulista Ligi çeyrek final maçında Palmeiras'ın Novorizontino ile yaptığı karşılaşmaya Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo damgasını vurdu.
Brezilya Paulista Ligi A1 Ligi çeyrek final rövanş maçında, Felipe Melo'nun da forma giydiği Palmeiras, Novorizontino'yu sahasında konuk etti. İlk maç Palmeiras'ın deplasmanda 3-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
İkinci maçı da kazanan taraf 5-0 (Toplamda 8-0) Palmeiras oldu.
Rövanş maçına ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo damgasını vurdu. Mücadelenin 74. dakikasında, kazanılan penaltıda topun başına gelen 34 yaşındaki orta saha, ilginç bir vuruş yaparak topu auta gönderdi.
Melo'nun bu penaltısı ise Brezilya'da adeta gündem oldu. Herkes Melo'nun penaltıyı atış şeklini konuştu. Melo rakip takımla alay edercesine bir şut çıkardı. Ancak penaltıyı gole çeviremeyerek adeta madara oldu.
Not: Görüntü beINsports'tan alınmıştır.
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