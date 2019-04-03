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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)
03.04.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Melih Mahmutoğlu 'Play-Off'ta kim gelsin' sorusuna cevap verdi

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Melih Mahmutoğlu 'Play-Off'ta kim gelsin' sorusuna cevap verdi

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Kafamızda bir rakip yok. Kim gelirse gelsin, herkesi yenecek güçteyiz" dedi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Luigi Datome, Nicola Melli, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu imza gününde sarı-lacivertli taraftarlar ile bir araya geldi

Düzenlenen imza günü öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Sezonun en önemli yerine geldik. Play-Off'lar başlayacak. Normal sezonun son maçını da kendi evimizde Maccabi'yle oynayacağız. Puan durumunda ne kadar değişiklik olmayacaksa da evimizdeki normal sezonun son maçını kazanmak istiyoruz. Şenlik havasında güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarımızı maça çağırıyorum. Güzel bir ortam olmasını diliyorum son maçta. Gerçekten Play-Off'a kalacak son takımlar kim olacak bilmiyoruz, çok karışık puan durumu. Bizim kafamızda bir rakip yok. Kim gelirse gelsin, herkesi yenecek güçteyiz. Hayırlısı hangisiyse o gelsin" diye konuştu.

"LİGDE OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Takımın gayet güzel oynadığını ifade eden Melih Mahmutoğlu, "Eksiklerimiz de vardı ama şu an 3 arkadaşımız da iyi durumda. Onlar da Play-Off'larda aramızda olacaktır. Takım olarak çalışmalara devam ediyoruz. Play-Off'tan önce ligde oynayacağımız maçları da kazanmak istiyoruz. Allah Play-Off öncesi bize sakatlık yaşatmasın. En sağlıklı bir şekilde tüm takım olarak Play-Off'lara hazır olacağız" şeklinde konuştu.

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Melih Mahmutoğlu Play-Offta kim gelsin sorusuna cevap verdi

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