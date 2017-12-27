Melih Gökçek'e bir darbe daha... 'Mahalledeki kepçeyi bile daha çok kişi izliyor'

Melih Gökçek'in onursal başkanı olduğu Osmanlıspor ilk yarının son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaştı. Pazartesi günü oynanan maçı biletli 181 kişinin takip ettiği açıklandı. Bu durumun ardından maçın yankıları Başkentte hala sürüyor. Özellikle Ankaragücü taraftarı yaptığı paylaşımlarda Osmanlıspor'un 181 biletli seyirciyle oynamasıyla dalga geçti.

Yapılan paylaşımların birinde 'Osmanlıspor-Akhisar maçını 181 biletli seyirci izlemiş. Abi bizim mahallede çalışma yapan kepçeyi bile 200 kişi izliyor" denildi.

KAYNAKLARI KESİLMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Melih Gökçek belediyeden Osmanlıspor, Keçiörengücü ve Bugsaş'a kaynak aktarmıştı. Ayrıca Osmanlıspor karşılaşmalarını takip etmesi için maç günü otobüslerle seyirci taşınıyordu. Gökçek'in yerine gelen Ankara Büyükeşhir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kulüplere aktarılan kaynakla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Hafriyat ve otopark ile ilgili yeni düzenleme için düğmeye bastık. Bu konular şu anda komisyonda. Komisyondan geçecek ve Meclis’e gelecek, kararı Meclis verecek. Yüce Meclis’in kararına ne ben, ne de başkası ipotek koyamaz. Teklifimiz, hafriyatın ve otoparkların mevcut durumunun iptal edilmesi, her ikisinin de gelirlerinin belediyenin kasasına girmesi. Ocak ayındaki Meclis’te otoparklar iptal edilecek ve hepsi ANPARK’a verilecek."

OSMANLISPOR-ANKARASPOR VE ANKARAGÜCÜ OLAYI

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem büyük para desteği ile Süper Lige çıkan ve oldukça da başarılı olan Ankaraspor, Ankaragücü ile aynı kişilerin yönetici olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’ tarafından küme düşürülmüştü. Özellikle Ankaragücü taraftarları o dönem Melih Gökçek'in kulübü ele geçirmeye çalıştığını öne sürerek büyük tepki göstermişti. Yapılan itiraz sonrası Ankaraspor, TFF’nun kararıyla lige geri dönmüştü. Ancak ismi 1299 Osmanlıspor olmuştu.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARININ MESAJLARI









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