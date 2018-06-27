İsveç'ten Meksiya'ya farklı tarife!
2018 Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkararak adını bir üst tura yazdırdı.
2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu son hafta maçında İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İsveç grubu lider olarak tamamlarken, Meksika ise grubu ikinci sırada noktaladı.
STAT: Ekaterinburg
HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti
MEKSİKA: Ochoa, Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo (Dk. 65 Fabian), Guardado (Dk. 75 Corona), Herrera, Layun (Dk. 89 Perelta), Vela, Lozano, Hernandez
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Claesson, Larsson (Dk. 57 Svensson), Ekdal (Dk. 80 Hiljemark), Forsberg, Toivonen, Berg (Dk. 68 Thelin)
GOLLER: Dk. 50 Berg, Dk. 62 (P) Granqvist, Dk. 74 (KK) Alvarez (İsveç)
SARI KARTLAR: Gallardo, Moreno, Layun (Meksika) - Larsson, Lustig (İsveç)
MAÇTAN DAKİKALAR
50'nci dakikada Meksika ceza sahası içerisinde önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Berg, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
62'nci dakikada İsveç'in kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Granqvist, topu ağlara gönderdi: 0-2.
74'üncü dakikada İsveç'in ceza sahasının içerisine doğru kullandığı taç sonrasında Alvarez'e çarpan top Meksika ağlarıyla buluştu: 0-3.
Karşılaşma, İsveç'in 3-0'lık galibiyeti ile noktalandı.
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