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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.01.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: Özer'le ilgili gerekli yaptırımı yapacağız

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Mehmet Özdilek: Özer'le ilgili gerekli yaptırımı yapacağız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Özer'in durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Konya maçı mağlubiyetinin üzücü olduğunu ancak karamsar olmadıklarını söyledi. Özdilek, "Biz hayatımız boyunca karamsar olmadık, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. İkinci yarıya Konya mağlubiyetiyle başladıkları için üzgün olduklarını ifade eden Özdilek, "Hayata dönmek zorundayız, mücadele devem ediyor. Cuma günü bu ligin önemli bir takımına karşı oynayacağız. Beşiktaş, bu ilgin önemli takımlarından bir tanesi. İkinci yarıya galibiyetle başladılar. Bizim için de rakip için de maçın kolay olmayacağı aşikar. Artık bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Dolayısıyla amacımız orada yapabileceklerimizin en iyisini yapabilmek. Çok tecrübeli takıma karşı oynayacağız. Biz de içerde dışarda, oyunsal anlamda değişkenlik gösteren takım değiliz. Her rakibe aynı ciddiyet ve saygıyı gösteriyoruz. Aynı saygınlığı görüyoruz. Oyunsal anlamda sıkıntımız yok, noktayı koymada sıkıntımız var" diye konuştu.

Golcü sorununu çözmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Özdilek, Serkan Kurtuluş ve Kristian Fardal Opseth’in takıma katıldığını hatırlattı. Opseth’in 1,5 aydır takım antrenmanından uzak olduğunu söyleyen Özdilek, Beşiktaş maçında kadroya olacağını kaydetti. Kubulov’un hastalığının devam ettiğini Özer’in de rahatsız olduğunu vurgulayan Özdilek, önümüzdeki günlerde takıma 1-2 oyuncunun daha katılabileceğini bildirdi.

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16 FİNAL MAÇIMIZ VAR

Geçmişe bakmayacaklarını anlatan Özdilek, şunları söyledi:

"16 final maçımız var, her maç kıymetli, her puan çok kıymetli. Alt taraftaki bu mücadelenin 34’ncü haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. Biz inandığımız, bildiğimiz doğrulardan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Karamsarlığımız yok, buradan insanlara özellikle de Erzurum halkına mesaj olsun. Karamsar durumlar yoktur, karamsar insanlar vardır. Biz de hayatımız boyunca karamsar olmadık. Mücadeleye devam edeceğiz. 34 hafta uzun bir maraton. Bu süreçleri çok yaşadık, takımsal olarak sahaya çıktığınız zaman neler yapabileceğinizin mesajını vermek önemli. Benim oyuncularım iyi mesajlar veriyorlar. Maçın sonuna kadar mücadelenin içinde oluyorlar. Ön tarafta sıkıntı var, gelecek oyuncularla onu da çözeceğiz. Sabır ve sakinlik gerekiyor, telaşa kapılmadan sakin kalmak önemli."

ÖZER KADRODA OLMAYACAK

A.Konyaspor maçında oyundan alındıktan sonra otele giden Özer’in Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacağını vurgulayan Özdilek, "Onunla ilgili gerekli yaptırımı yapacağız. Burda bizim için takım önemli, bireysel oyuncu değil. Hiç bir oyuncunun tavrını takım üzerinde görme şansım yok. Onunla ilgili bir yaptırım olacak, bunu bir iki gün içinde görürsünüz" dedi.

BÜYÜK TAKIM MAÇLARINI İYİ OYNADIK

Geçtiğimiz hafta istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Lokman Gör, zor bir deplasmana gideceklerini ifade etti. İlk yarıda büyük takımlara karşı iyi oynadıklarını vurgulayan Lokman, "İstanbul’a kazanmaya gideceğiz. En kötü bir puan ancak 3 puan alırsak daha hoş olur. Önümüze ışıkla bakmak istiyoruz. 16 maç var, bu ligde kalıcı olacağız. Şehir, taraftar ve yönetimin bize inancı yüzde yüz. Şartlar ne olursa olsun 34’üncü hafta sonunda ligde kalacağız. İçerde oynayacağımız 6 maç var. Bu maçları kazandığımız zaman bize bir şey olmaz. Bizim için bundan sonra iç maçlar vatan, mille, Sakarya. Taraftarımızın da desteğiyle kazanmak ve ligde kalıcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

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