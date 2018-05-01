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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
01.05.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Mehmet Kızıl Gaziantepspor başkanlığına aday oldu

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Mehmet Kızıl Gaziantepspor başkanlığına aday oldu

Yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen Gaziantepspor adına sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep ekibinde daha önceki yönetimlerde asbaşkanlık ve başkan yardımcılığı yapan Mehmet Kızıl başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 27 yıl mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden, bu sezon yer aldığı Spor Toto 1 .Lig'de de hiçbir varlık gösteremeyen kırmızı-siyahlı ekip, 12 Mayıs'ta bu yıl üçüncü kez olağanüstü genel kurul yapacak. Süper Lig tarihinin önemli takımlarından biri olan, başarılı sonuçları ve oynadığı oyunla dikkat çeken ve ligin en zor deplasmanlarından biri olan Gaziantepspor, şimdi taraftarlarının içini acıtan bir hale bürünmüş durumda. Son haftaya girilen Spor Toto 1. Lig'de bitime 8 hafta kala alt lige düşmesi kesinleşen, maçlara otobüslerle gidip gelen, tesisleri kapalı olan ve içecek suyu dahi bulunmayan Gaziantepspor için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Mehmet Kızıl sürprizi

Geçtiğimiz yıllarda güneydoğu ekibinin başkanlığını yapan İbrahim Kızıl'ın kardeşi olan ve bir dönem kulüpte asbaşkanlık da yapan Mehmet Kızıl 12 Mayıs'ta yapılacak kongrede kesinlikle aday olacağını açıkladı. Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kızıl, "12 Mayıs'ta yapılacak olan kongrede Allah’ın izniyle başkanlığı alacağım. Projelerim, eylem planım hazır. Yönetim listemi divan kuruluna teslim ettim. Transfer yasağının kalkması için de ne gerekiyorsa yapacağım" diyerek adaylığını duyurdu.

Gaziantepspor'un mazisi önemli takımlardan biri olduğunu ve böyle bir markanın yok olmasına göz yummayacağını vurgulayan Kızıl, "Gaziantepspor ismi 100 milyon Dolar eder, benin gönlüm Gaziantepspor’un 40 milyon TL borç için kapanmasına razı olmadı, olmayacak. Gaziantepspor'u kimseye muhtaç etmeyeceğim, yaşanan komedilere son verip her şeyi sil baştan yapacağım. Gaziantepspor taraftarı da rahat olsun, bu takımın eski günlerine geri dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Bu süreçte onlardan sadece destek bekliyorum. Taraftar yanımızda olsun yeter, gerisini biz küllerimizden tekrar doğarak ekibimizle halledeceğiz inşallah" diyerek sözlerine son verdi.

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