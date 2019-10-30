Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz kayıpsız ilerlemek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMehmet Büyükekşi: Hedefimiz kayıpsız ilerlemek
GeriFutbol Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz kayıpsız ilerlemek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR
30.10.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz kayıpsız ilerlemek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz kayıpsız ilerlemek

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü ve Galatasaray maçları öncesi açıklamalar yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, önce Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılıp ardından da konuk edecekleri Galatasaray'dan puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıklarını ve bu maçın ardından takımla ilgili çok haksız eleştirilerin yapıldığını hatırlattı.

Takımın kısa sürede toplanıp gerçek gücünü ortaya çıkardığını aktaran Büyükekşi, yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı mağlup olduklarını kaydetti.

Geçen hafta ise çok sayıda oyuncunun sakat ve bazı oyuncuların cezalı olduğu bir haftada lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiklerini anımsatan Büyükekşi, "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Alanyaspor maçından puan çıkardık. Biz iyi bir ekip olma yolunda ilerliyoruz. Alanyaspor maçından puan alamasak bile takımdaki inanmışlık ve sahadaki mücadele bizi sevindirmeye, tatmin etmeye yeterdi. Alınan puan ise bizim için mutluluk kaynağı oldu." dedi.

Her geçen hafta daha oturmuş ve daha kaliteli futbol ortaya koyan bir takım olarak yollarına devam edeceklerini dile getiren Büyükekşi, zorlu haftaların kendilerini beklediğini belirtti.

 - Hedef milli maç arasına kadar kayıpsız ilerlemek

Takımdaki önemli oyunculardan Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik'in sakatlıklarının devam ettiğini ve bir süre daha forma giyemeyeceklerini anlatan Büyükekşi, bu hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçıyla ilgili şunları kaydetti:

"Süper Lig’de her maçın farklı bir hikayesi, farklı bir zorluğu bulunuyor. Şimdi önümüzde çok zorlu bir Ankaragücü maçı bulunuyor. Rakibimizin gücünü bilerek aynı ciddiyetle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Beklentimiz önce Ankara’dan galibiyetle dönmek ardından da kendi evimizde konuk edeceğimiz Galatasaray'dan puanlar alabilmek. Bu iki karşılaşmanın ardından milli takım arasına gireceğiz ve bu süreçte özellikle sakat futbolcularımızın da aramıza katılmasıyla daha da iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

Ligde 12 puanı bulunan Gaziantep FK, 4 Kasım Pazartesi günü Ankaragücü'ne konuk olup, 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz kayıpsız ilerlemek

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle