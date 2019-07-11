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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.07.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Mehmet Altıparmak: "Hedefimiz bu yıl şampiyon olup, Süper Lig’e geri dönmek"

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Mehmet Altıparmak: "Hedefimiz bu yıl şampiyon olup, Süper Lig’e geri dönmek"

Erzurum’da kampa giren Akhisarspor'da, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezon sonu şampiyon olmak istediklerini ifade eden Mehmet Altıparmak, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Erzurum’da güzel günlerimiz geçti. Daha önceden bildiğimiz yer burası çok güzel bir kamp yeri. İnşallah iyi bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Hedefimiz bu yıl şampiyon olup, Süper Lig’e geri dönmek. Son 7 yılını Süper Lig’de geçirmiş bir takımız. İnşallah hep beraber el ele verip, laik olduğu yere çıkacağız. Çok zorlu rakiplerimiz var. Bunlardan birisi de BB Erzurumspor. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız" dedi.

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Takıma 3 veya 4 transfer daha yapacaklarını belirten Altıparmak, "Öncelikle ilk olarak iç transferi hallettik. Küme düşen takımlarda yabancı oyuncuları göndermek gibi bir sıkıntı var. Birkaç yerli transfer yaptık. Yabancı oyuncularda alacağız ama genellikle yerliden yana kullanacağız tercihimizi. 3 veya 4 transfer daha yapacağız. Kaleci Gökhan’ı aldık, Burhan Eşer’i aldık, hepimizin tanıdığı Tolga Ünlü’yü transfer ettik. Görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah takımlarıyla sorunlarını hallettikten sonra aramıza katılacaklar. Geçen yıl küme düşmesine rağmen iyi oyuncularımız var. Takım içerisinden 4 yabancı ile anlaştık. Tek tercihimiz yeni gelenler ile eskileri kaynaştırıp iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak: Hedefimiz bu yıl şampiyon olup, Süper Lig’e geri dönmek

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