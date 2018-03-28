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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.03.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'in kare ası

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Medipol Başakşehir'in kare ası

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken, en az hata yapan ve en iyi performansını ortaya koyan takım şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. 

Şampiyonluk yarışındaki takımların lider futbolcuları ise bu yarışta en önemli faktör olacak. Medipol Başakşehir'in bu yarışta en ciddi rakip olmasını sağlayan 4 ismin form durumu, takımın ligi nerede bitireceğini belirleyecek.

EMMANUEL ADEBAYOR, EDİN VİSCA, EMRE BELÖZOĞLU VE ALEXANDRU EPUREANU

Bu 4 isim hem oyunun içinde hem de skor katkısıyla Abdullah Avcı'nın takımını yarış içinde tutan en önemli oyuncular. Takımın da saha dizilişinde omurgasını oluşturan bu isimler toplam 46 gole katkı sağladı. Ayrıca Başakşehir'in bu sezon rakip ağlara bıraktığı gol sayısının da 46 olması futbolcuların gösterdiği performansı ortaya koyuyor. Togo'lu golcü hem tecrübesi hem de sahada takımına kattığı enerjinin yanı sıra attığı 12 gol ve 1 asistle takımın gol yükünü de çekiyor. Ligde en çok asist yapan isim Bosnalı futbolcu Edin Visca'nın ise 13 asisti ve 4 golü bulunuyor. İlerlemiş yaşına rağmen takımın beyni olan Emre Belözoğlu ise 3 gol 8 asistle takımın değişilmezlerinden. Moldovalı defans oyuncusu Epureanu, takımın en önemli defansif gücü olmasına rağmen hücumda da etkili olduğunu attığı 5 golle gösterdi. Başakşehir'de asistleri ve golleriyle önemli bir katkı sağlayan bu 4 futbolcunun son 8 haftadaki performansı ligin kaderini belirleyecek.

Ayrıca, Medipol Başakşehir'de Mevlüt Erdinç 4, Kerim Frei, Mossoro ve Attamah'ın 3'er, Elia ve Napoleoni'nin 2'şer, Arda, İrfan, Gökhan, Mahmut ve Bajic'in ise 1'er golü bulunuyor.

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